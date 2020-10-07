Украине выделят помощь в $6,5 млн [ Редактировать ]
Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере 6,5 млн долларов. Такая сумма будет направлена на поддержку регионов на востоке страны, пострадавших от вооруженного конфликта и пандемии, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, о выделении средств будет объявлено в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, намеченного на 7-8 октября.
Кроме того, в сообщении указывается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.
В британском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данные средства помогут в распространении продовольствия, воды, лекарств, а также оказании помощи людям, которые пережили насилие на сексуальной и гендерной почве.
Ранее мы писали о том, что Швейцария выделит Украине крупную денежную помощь.
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