Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере 6,5 млн долларов. Такая сумма будет направлена на поддержку регионов на востоке страны, пострадавших от вооруженного конфликта и пандемии, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, о выделении средств будет объявлено в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, намеченного на 7-8 октября.

Кроме того, в сообщении указывается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

В британском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что данные средства помогут в распространении продовольствия, воды, лекарств, а также оказании помощи людям, которые пережили насилие на сексуальной и гендерной почве.

Ранее мы писали о том, что Швейцария выделит Украине крупную денежную помощь.