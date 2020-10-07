Профильный врач-инфекционист Федор Лапий рассказал о том, нужно ли снова возвращать жесткий карантин в Украине.

По его мнению, с одной стороны - если инфекция передается воздушно-капельным путем, то для ее прекращения нужно прекратить любые контакты между людьми, что и предусматривал жесткий карантин.

Но последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни, потому что экономике надо жить.

Врач считает правильным введение жесткого карантина этой весной. Однако, он добавил, что на данный момент именно адаптивный карантин является оптимальным подходом, хотя эта модель нуждается в корректировке.

Эпидемиолог и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, что сейчас есть более важный вопрос - подготовиться к осенне-зимнему сезону и вводить программы инфекционной безопасности.

Государство за последние восемь месяцев никак не подготовилось, провалило подготовку к сезону острых респираторных заболеваний, не отработало социально критические объекты: садики, школы, лечебные учреждения и т.д., хотя мы разработали соответствующие программы.

Ранее мы писали, что Швейцария выделит Украине крупную денежную помощь. две страны будут развивать взаимное сотрудничество.