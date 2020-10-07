В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 383 человек Источник: Укринформ

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 383 человек. Число подтвержденных случаев COVID-19 в столице возросло до 25 474. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

6 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека.

Заболели:

212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;

14 девочек от 3 месяцев до 16 лет;

13 мальчиков от 2 лет до 17.

Заболели также 15 медиков. В больницы госпитализировали 72 пациента. В стационарах медучреждений сегодня лечатся 1587 больных коронавирусом, из них 23 ребенка. 322 пациента - в тяжелом состоянии. 509 получают кислородную поддержку, 31 - под аппаратами ИВЛ. 576 больных - с воспалением легких.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили:

в Деснянском районе - 71;

в Оболонском - 50;

в Шевченковском - 49.

Вместе с тем выросло количество выздоровевших киевлян - 349 за минувшие сутки. Всего коронавирус преодолели 8894 жители Киева.

На сегодня в Киеве из-за COVID-19 закрыты на карантин 3 школы: две в Печерском районе и одна в Оболонском. На дистанционном обучении находится 377 классов в 152 школах. Коронавирусом болеют 410 школьников и 302 педагога.

В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за коронавируса временно закрыты 47 групп в 41 детсаду. 3 садика закрыты на карантин.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 4 753 новых случаев, 77 человек скончались.