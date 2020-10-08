На заседании Европарламента высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе грозит эскалацией и втягиванием в конфликт других региональных игроков. Европейский союз требует от сторон немедленно остановить боевые действия и без дополнительных условий вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Мы видели очень тревожные сообщения об атаках на населении районы, которые привели к жертвам среди мирного населения. Мы решительно призываем стороны полностью выполнять собственные международные обязательства по защите гражданского населения. Исходя из имеющихся ресурсов, мы выделили небольшую сумму денег (500 тысяч евро) для гуманитарной помощи в пострадавших районах", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил , что провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана с призывом к обеим сторонам прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Боррель также обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции и подчеркнул важность того, чтобы региональные участники воздерживались от "любой деятельности и риторики, которые могут еще больше разжечь ситуацию".

"Текущая военная конфронтация вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является предметом нашей глубокой тревоги. Это самая большая конфронтация с 1993-1994 годов. На этой стадии, к сожалению, нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта и втягивания в него региональных игроков. Это может серьезно угрожать стабильности всего региона", - сказал Боррель.

По словам Борреля, уже на этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и будут убеждать их безотлагательно начать переговоры, что является единственным путем для разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху.