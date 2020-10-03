Как выглядит президентская палата, где лечат Трампа: в сети появились фото (видео) [ Редактировать ]
Источник: AFP
Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусной инфекцией, по настоянию медиков лечится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, штат Мэриленд. Издание Daily Mail опубликовало фотографии президентского "люкса", известного как "Палата 71".
Больница, расположенная примерно в 15 км от Белого дома, имеет в общей сложности 244 койки и 50 мест в отделении интенсивной терапии. О Трампе будут заботиться около 7000 сотрудников, включая некоторых ведущих врачей страны.
Трампа туда доставили на военном вертолете, лечащий врач сообщил, что он находится "в приподнятом настроении", но быстро "устает" и "задыхается". Журналисты сделали несколько редких кадров с Трампом в защитной маске.
Трамп будет работать из президентского "люкса" больницы, который оборудован всем необходимым, в том числе средствами связи и надежно защищен.
Палата Трампа состоит из шести комнат. В том числе отдельное помещение для встреч с высокопоставленными чиновниками. На этих фотографиях люкса 2007 года видна гостиная. Неизвестно, обновили ли с того времени декор.
К услугам Трампа отдельная осмотровая и манипуляционная.
Столовую в люксе освещает хрустальная люстра.
Одна из комнат "Палаты 71" оборудована письменным столом и средствами связи.
Лечащий врач Трампа сообщил, что американский президент получил 8-граммовую дозу эксперементальеного препарата фирмы Regeneron. Это "коктейль" антител REGN-COV2. По данным Bloomberg, Трамп принимал цинк, витамин D, Фамотидин, мелатонин и аспирин.
Ранее сообщалось, что Трамп принимает для профилактики коронавируса лекарство от малярии гидроксихлорохин.
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