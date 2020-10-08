В Киеве автобус сбил женщину на переходе (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, около 8:00 в Киеве на улице Митрополита Шептицкого произошло ДТП с участием пешехода и автобуса МАЗ.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
По предварительной информации, водитель автобуса не пропустил пешехода, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе, и совершил наезд.
Патрульные, которые первые прибыли на место ДТП, оказывали домедицинскую помощь пострадавшей женщине. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний убил троих людей в ДТП.
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