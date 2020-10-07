В Киеве на пешеходном переходе произошло жуткое ДТП (видео) [ Редактировать ]
В среду, 7 октября, в Киеве на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Дегтяревской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением и совершила наезд на пешехода.
Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, до приезда скорой помощи оказывали пострадавшей домедицинскую помощь.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний убил троих людей в ДТП.
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