В среду, 7 октября, в Киеве на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Дегтяревской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением и совершила наезд на пешехода.

Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, до приезда скорой помощи оказывали пострадавшей домедицинскую помощь.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний убил троих людей в ДТП.