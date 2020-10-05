В воскресенье, 4 октября, в Киевской области, в городе Бровары, пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе. ДТП произошло напротив МКЦ "Прометей". Как оказалось, это были мать и дочь. Об этом сообщает Вrovary.net.ua.

Женщина погибла на месте происшествия, девушка получила травмы различной степени тяжести.

По словам свидетелей, они услышали резкий звук машины, который привлек их внимание.

Обернувшись, они увидели, что от две женщины, переходят дорогу по пешеходному переходу от "Прометей" в направлении библиотеки, "перевернулись в воздухе" удара Volkswagen Passat. Девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а женщину постарше, по словам свидетелей, Volkswagen сбил дважды - второй раз в воздухе.

Очевидцы отметили, что виновник аварии поехал дальше в направлении центра, не остановившись. ДТП заметили мотоциклисты, которые и пытались остановить Volkswagen Passat. Предположительно, водитель пытался объехать мотоциклистов, но, не справившись с управлением, через несколько метров ударился в дерево возле горисполкома. После чего водитель покинул машину и пытался скрыться, однако правоохранители беглеца задержали.

Как утверждают очевидцы, водитель находился в состоянии алко - или наркоопьянения .

Как удалось выяснить из собственных проверенных источников, водитель Volkswagen - 1990 г.р., ранее работал в Броварском отделе полиции, пока - в ГУ Нацполиции города Киева.

Напомним, ранее в Киеве маршрутка влетела в толпу пешеходов. Читайте также, в Подмосковье фуры смяли легковушку вместе с людьми.