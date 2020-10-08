13 октября 2020 года наступит "смерть" старым версиям Windows 10, так как истечет срок поддержки сборки 1709.

Это значит, что после презентации Apple своих смартфонов iPhone 12, которая назначена на этот же день, эта версия операционной системы под названием Fall Creators Update перестанет получать обновления безопасности.

Напомним, что Windows 10 Fall Creators Update дебютировала в октябре 2017 года.

Чтобы в дальнейшем получать регулярные обновления, Microsoft настоятельно рекомендует обновить свои компьютеры, ноутбуки и планшеты до актуальной версии Windows 10 1909 или 2004.

Поторопиться с обновлением до актуальных итераций необходимо пользователям Windows 10 October 2018 Update (1809), поскольку 10 ноября Microsoft прекратит поддержку этой версии тоже.

В связи с пандемией коронавируса Microsoft немного отложила дату окончания поддержки для Windows 10 1709 и 1809 на полгода — с 14 апреля и 12 мая 2020 года. Редакции Windows 10 1709 Home, Pro, и Pro Education не получают обновлений с 9 апреля 2019 года, что несет в себе потенциальные риски.

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