Операционная система Windows 10 в версии для разработчиков ввела функцию оповещения о приближающейся "смерти" SSD накопителей.

Будет предусмотрен мониторинг данных хранилища. Об этом сообщает Techradar.

Система будет настроена на уведомление пользователей о выходе из строя SSD-накопителей и создаст резервную копию данных.

Отмечается, что в настройках системы можно будет определить подробную информацию о накопителе, а также укажет на конечный срок службы SSD.

Ранее мы писали, что Windows создали неудаляемый браузер. Нововведение попало в общий доступ после очередного обновления.