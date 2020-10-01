В Windows 10 ввели "смертельные" предупреждения [ Редактировать ]
Операционная система Windows 10 в версии для разработчиков ввела функцию оповещения о приближающейся "смерти" SSD накопителей.
Будет предусмотрен мониторинг данных хранилища. Об этом сообщает Techradar.
Система будет настроена на уведомление пользователей о выходе из строя SSD-накопителей и создаст резервную копию данных.
Отмечается, что в настройках системы можно будет определить подробную информацию о накопителе, а также укажет на конечный срок службы SSD.
Ранее мы писали, что Windows создали неудаляемый браузер. Нововведение попало в общий доступ после очередного обновления.
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