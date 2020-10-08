В четверг, 8 октября, в футбольном клубе "Динамо" объявили заявку на групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2020/21.

На этот этап киевляне заявили 31 игрока, из которых 23 фигурируют в списке А и восемь - в списке Б.

Голкиперы:

1. Георгий Бущан,

35. Руслан Нещерет (заявка Б*),

51. Валентин Моргун (Б),

71. Денис Бойко

Защитники:

4. Денис Попов (Б),

13. Артем Шабанов,

16. Виталий Миколенко (Б),

20. Александр Караваев,

21. Владимир Костевич,

24. Александр Тымчик,

25. Илья Забарный (Б),

34. Александр Сирота (Б),

55. Константин Вивчаренко (Б),

94. Томаш Кендзера

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук,

6. Тудор Бэлуцэ,

7. Беньямин Вербич,

8. Владимир Шепелев,

10. Николай Шапаренко,

11. Георгий Цитаишвили (Б),

14. Карлос де Пена,

15. Виктор Цыганков,

17. Богдан Леднев,

18. Александр Андриевский,

19. Денис Гармаш,

29. Виталий Буяльский,

99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие:

22. Жерсон Родригес,

27. Клейтон,

31. Назарий Русин,

89. Владислав Супряга.

Ранее мы писали о том, что Роналду и Месси сыграют с "Динамо Киев".