"Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, в футбольном клубе "Динамо" объявили заявку на групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2020/21.
На этот этап киевляне заявили 31 игрока, из которых 23 фигурируют в списке А и восемь - в списке Б.
Голкиперы:
- 1. Георгий Бущан,
- 35. Руслан Нещерет (заявка Б*),
- 51. Валентин Моргун (Б),
- 71. Денис Бойко
Защитники:
- 4. Денис Попов (Б),
- 13. Артем Шабанов,
- 16. Виталий Миколенко (Б),
- 20. Александр Караваев,
- 21. Владимир Костевич,
- 24. Александр Тымчик,
- 25. Илья Забарный (Б),
- 34. Александр Сирота (Б),
- 55. Константин Вивчаренко (Б),
- 94. Томаш Кендзера
Полузащитники:
- 5. Сергей Сидорчук,
- 6. Тудор Бэлуцэ,
- 7. Беньямин Вербич,
- 8. Владимир Шепелев,
- 10. Николай Шапаренко,
- 11. Георгий Цитаишвили (Б),
- 14. Карлос де Пена,
- 15. Виктор Цыганков,
- 17. Богдан Леднев,
- 18. Александр Андриевский,
- 19. Денис Гармаш,
- 29. Виталий Буяльский,
- 99. Миккель Дуэлунд.
Нападающие:
- 22. Жерсон Родригес,
- 27. Клейтон,
- 31. Назарий Русин,
- 89. Владислав Супряга.
Ранее мы писали о том, что Роналду и Месси сыграют с "Динамо Киев".
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