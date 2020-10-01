Роналду и Месси сыграют с "Динамо Киев" [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа
Украинский футбольный клуб "Динамо" прошел квалификацию, преодолев нидерландский "АЗ" и бельгийский "Гент".
По результатам жеребьевки киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".
Поединки группового этапа пройдут в шесть туров:
- Тур 1: 20/21 октября
- Тур 2: 27/28 октября
- Тур 3: 3/4 ноября
- Тур 4: 24/25 ноября
- Тур 5: 1/2 декабря
- Тур 6: 8/9 декабря
Ранее мы писали, что киевское "Динамо" оформило первый трансфер при новом тренере Мирче Луческу. Соглашение заключили с левым защитником Владимиром Костевичем.
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