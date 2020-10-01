В четверг, 1 октября, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов . Об этом сообщается на сайте "UA Футбол".

Украинский футбольный клуб "Динамо" прошел квалификацию, преодолев нидерландский "АЗ" и бельгийский "Гент".

По результатам жеребьевки киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош".

Поединки группового этапа пройдут в шесть туров:

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" оформило первый трансфер при новом тренере Мирче Луческу. Соглашение заключили с левым защитником Владимиром Костевичем.