В Киеве задержали торговца кокаином с товаром на 4 миллиона [ Редактировать ]
В Киеве сотрудники Нацполиции задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в хранении наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах. Об этом сообщает прокуратура города Киева.
При проведении правоохранителями санкционированного обыска по месту жительства наркоторговца, было обнаружено 720 граммов кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовые крафт пакеты для дальнейшего сбыта.
Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 4 миллионов гривен.
В ходе обыска изъят также автомат "Калашникова" АК-47 и 66 патронов к нему, пистолет, а также деньги - 70 тысяч гривен, 400 евро и 1 тысяча долларов.
Наркоторговцу угрожает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 307 УКУ).
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