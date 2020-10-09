Через ситуацію з коронавірусом прем'єр-міністр Денис Шмигаль збирає нараду з головами ОДА та урядовцями. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.

На засіданні також буде і секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Нарада запланована перед засіданням Кабміну, яке має розпочатись о четвертій годині.