Денис Шмигаль анонсував "коронавірусну нараду" [ Редактировать ]
Через ситуацію з коронавірусом прем'єр-міністр Денис Шмигаль збирає нараду з головами ОДА та урядовцями. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.
На засіданні також буде і секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Нарада запланована перед засіданням Кабміну, яке має розпочатись о четвертій годині.
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