В пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с министрами и главами государственных областных администраций из-за ситуации с коронавирусом. После совещания он подвел итоги встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, Шмыгаль поручил главам областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

Главному санитарному врачу Виктору Ляшко и главам ОГА Шмыгаль поручил поставить на личный контроль работу горячих линий.

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Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях поручили отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Также он поручил Минздраву проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койкомест.

Напомним, что 9 октября Шмыгаль экстренно собрал министров и глав ОГА, так как по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.