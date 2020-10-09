Огненный шар из космоса взорвался в небе Мексики (видео) [ Редактировать ]
В ночь с 6 на 7 октября 2020 года над северо-востоком Мексики вспыхнул ослепительно яркий огненный шар, об этом сообщает Mexico News Daily.
Многочисленные пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео светящегося небесного объекта, который пронесся над огромной территорией: крупный метеорит видели над городом Монтеррей, над штатом Коауил и даже над американским Техасом.
Метеорит над городом Монтеррей в Мексике
Также очевидцы сообщили, что слышали взрыв после того, как огненный шар исчез из виду.
Ahí les va video del meteorito donde si se aprecia, grabado por una de las cámaras de @FER_GV #Meteorito #mty @Cicmty @aztecacomunidad @_LASNOTICIASMTY @MauroMoralesMtz @abimaelsalas pic.twitter.com/2sJUTe21Pw— Isacar Leal (@isagol_) October 7, 2020
Полиция и пожарные были направлены к предполагаемому месту крушения метеорита. Место падения нашли в соседнем штате Тамаулипас, где после падения останков космического осколка была выжжена территория диаметром 4 метра.
Служба местной гражданской обороны извлекла из обгоревшей области несколько необычных внеземных камней, которые они собрали для дальнейшего изучения.
Место падения останков метеорита в Тамаулипасе
Согласно предположениям в социальных сетях, яркая вспышка в небе была частью ежегодного метеорного потока Драконид, который проходит с 8 до 11 октября. Другие обвиняли инопланетян или предпринимателя Илона Маска, основателя SpaceX.
По данным NASA, сотни частиц и небесных объектов пересекают атмосферу Земли каждый день и при столкновении с атмосферой воспламеняются и создают вспышки, которые обычно называют падающими звездами.
Подобные случаи встречаются довольно часто. Однако, несмотря на их распространенность, увидеть яркий огненный шар, подобный этому, можно лишь раз в жизни. Некоторые из более крупных камней из космоса ежегодно падают в океан, а более мелкие имеют тенденцию полностью сгорать в атмосфере Земли даже не достигая поверхности.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Африке нашли самые большие внеземные алмазы. Также недавно метеоритный дождь обогатил местных жителей маленького городка.
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