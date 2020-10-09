В ночь с 6 на 7 октября 2020 года над северо-востоком Мексики вспыхнул ослепительно яркий огненный шар, об этом сообщает Mexico News Daily.

Многочисленные пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео светящегося небесного объекта, который пронесся над огромной территорией: крупный метеорит видели над городом Монтеррей, над штатом Коауил и даже над американским Техасом.

Метеорит над городом Монтеррей в Мексике

Также очевидцы сообщили, что слышали взрыв после того, как огненный шар исчез из виду.

Полиция и пожарные были направлены к предполагаемому месту крушения метеорита. Место падения нашли в соседнем штате Тамаулипас, где после падения останков космического осколка была выжжена территория диаметром 4 метра.

Служба местной гражданской обороны извлекла из обгоревшей области несколько необычных внеземных камней, которые они собрали для дальнейшего изучения.

Место падения останков метеорита в Тамаулипасе

Согласно предположениям в социальных сетях, яркая вспышка в небе была частью ежегодного метеорного потока Драконид, который проходит с 8 до 11 октября. Другие обвиняли инопланетян или предпринимателя Илона Маска, основателя SpaceX.

По данным NASA, сотни частиц и небесных объектов пересекают атмосферу Земли каждый день и при столкновении с атмосферой воспламеняются и создают вспышки, которые обычно называют падающими звездами.

Подобные случаи встречаются довольно часто. Однако, несмотря на их распространенность, увидеть яркий огненный шар, подобный этому, можно лишь раз в жизни. Некоторые из более крупных камней из космоса ежегодно падают в океан, а более мелкие имеют тенденцию полностью сгорать в атмосфере Земли даже не достигая поверхности.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Африке нашли самые большие внеземные алмазы. Также недавно метеоритный дождь обогатил местных жителей маленького городка.