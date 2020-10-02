В Африке найдены самые большие внеземные алмазы [ Редактировать ]
В Африке найдены самые большие внеземные алмазы. Ученые предполагают, что они они появились в результате большой космической катастрофы. Об этом сообщает bizua.org.
В поясе астероидов вращается около 10 млн объектов, происхождение которых относится к периоду, когда планеты формировались из огромного газопылевого облака, вращающегося вокруг Солнца. Астероиды иногда выбрасывают из постоянной орбиты, и в результате некоторые из них, достаточно большие, падают на поверхность Земли.
Эти метеориты представляют собой ценный объект исследования, поскольку способны многое рассказать о появлении, развитии и смерти планет нашей звездной системы.
Именно это и привлекло научную группу, в которую вошли ученые из Германии, Италии, США и ряда других стран. Они исследовали урейлиты, найденные в Марокко и Судане - эти редкие метеориты являются осколками крупного небесного тела, возможно, малой планеты, которое раскололось из-за столкновения с другим космическим объектом.
Группа обнаружила в урейлитах не только нано-, но и довольно крупные алмазы - размером до 100 микрометров. При этом выяснилось, что появились они в результате очень сильного и внезапного давления, на что указывают и другие обнаруженные в метеоритах минералы - в частности, силикаты.
По словам авторов исследования, эти алмазы образовались, скорее всего, в результате удара огромного астероида или даже малой планеты о материнское тело урейлитов, и возможно именно этот удар его и разрушил.
Ранее сообщалось, что метеоритный дождь обогатил местных жителей маленького городка.
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