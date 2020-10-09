На фронті збройні формування Російської Федерації минулої доби тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Пісків найманці провокували армійців зі стрілецької зброї. А неподалік Опитного противник здійснив дистанційне мінування за допомогою протитанкового гранатомета. Провокації не становили загрози, тож вогонь у відповідь армійці не відкривали.

Від початку поточної доби на лінії розмежування було тихо.