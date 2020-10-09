У країнах Європи нові спалахи COVID-19. Через це, у чотирьох містах Франції посилили карантинні обмеження. Зачинені бари та ресторани. А от у Польщі чотири дні поспіль найвищі з початку епідемії показники захворюваності коронавірусом. У країні знову запровадили масковий режим.

Водночас у німецькому МОЗ зазначили: країна готується до другої хвилі COVID-19, однак потреби в новому локдауні немає.

Негативна статистика і в Росії. Там зафіксували новий добовий антирекорд. Виявили трохи більше 12 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

Загальна ж кількість хворих на COVID-19 становить майже 37 мільйонів. Одужали 27,5 мільйонів, померли мільйон осіб.