Питання про розмінування території України - одне з тих, які поки не змогли вирішити на переговорах ані в Нормандському, ані у Мінському форматах. Формально, домовленість є, а по суті - процес заблокований. Як і по інших напрямках: звільнення полонених, стабільне довгострокове припинення вогню - навіть щоб поодиноких провокативних обстрілів не було.

Не кажучи вже про деокупацію: як її проводити - і досі не зрозуміло. Про те, що Мінський процес потрібно розблокувати - нагадали цього тижня опозиціонери.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":