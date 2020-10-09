Заради миру: "Опозиційна платформа - За життя" закликає відновити переговори ТКГ у Мінську - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Питання про розмінування території України - одне з тих, які поки не змогли вирішити на переговорах ані в Нормандському, ані у Мінському форматах. Формально, домовленість є, а по суті - процес заблокований. Як і по інших напрямках: звільнення полонених, стабільне довгострокове припинення вогню - навіть щоб поодиноких провокативних обстрілів не було.
Не кажучи вже про деокупацію: як її проводити - і досі не зрозуміло. Про те, що Мінський процес потрібно розблокувати - нагадали цього тижня опозиціонери.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
К сожалению, в тупике сегодня находится формат Минских переговоров - трехсторонней контактной группы. В тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов, чтобы они были разрешены - но практически у них нет сегодня выхода для реализации. Верховная Рада 15 июля 2020 года приняла постановление, в котором одним из пунктов фактически перечеркнула нормы, которыми предусмотрены Минскими соглашениями.
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