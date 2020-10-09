Завантаженість апаратів штучної вентиляції легень, які використовуються для допомоги хворим на коронавірус, становить близько 10%. Дефіциту цієї техніки в Україні немає. Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від "Слуга народу" Леся Забуранна.

Оптимізму мало, тому що ми бачимо динаміку зростання захворюваності. Але водночас ми бачимо системну роботу і уряду, і парламенту щодо підтримки медицини. Коли Міністерство охорони здоров'я потребувало великої суми коштів на оснащення лабораторій, на фактично зруйновану медичну інфраструктуру, закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, підтримку лікарів - вони були виділені.

За словами нардепа, з 66 млрд гривень, закладених у Фонд боротьби з COVID-19, на медицину виділили 16 мільярдів. Решту розподілили на різні соціальні програми.

Нам всі закидають про дороги (33 млрд грн з COVID-фонду - ред.). Так от, коли було подано законопроект щодо розширення цільового призначення COVID-фонду, в тому числі і на дороги, він був підтриманий у раді 331 голосами представників усіх фракцій. Всі ініціативи, всі постанови Кабінету міністрів, які стосувалися підтримки медиків, були задоволені в повному обсязі.

З майже 4300 апаратів штучної вентиляції легень, які є в лікарнях, станом на ранок 9 жовтня використовувалися 411. Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також заперечив, що в Україні існує проблеми з апаратами ШВЛ чи є дефіцит медичного кисню.

У нас сьогодні в Україні є 16 компаній, які постачають медичний кисень. У нас немає проблеми з киснем на сьогоднішній день. Ми сьогодні прийняли на засіданні уряду постанову - виділили 572 млн грн, які підуть як субвенція в регіони для централізованої розводки кисню в лікарнях. І також закупки кисневих концентраторів. За нашими контрактами ми отримали 150 кисневих концентраторів, які вже в понеділокбудуть розвезені по країні.

Міністр відзвітував, що з 16 млрд грн, виділених МОЗу на подолання наслідків пандемії, на лікування хворих витратили близько 5 млрд. Вартість лікування коронавірусу в стаціонарі становить 13-45 тис. грн. Окрім того, МОЗ додатково закуповує імпортні ліки, які постачаються в медичні установи. Ще майже 6 млрд грн пішли на доплати медичним працівникам.

Раніше повідомлялося, що приватні лабораторії будуть безкоштовно тестувати на COVID-19.