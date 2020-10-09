Частные лаборатории будут бесплатно тестировать на COVID-19 - Степанов [ Редактировать ]
Украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях. Кабинет министров выделил для этого необходимое финансирование. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, на тестирование в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривен.
"100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", - заявил Степанов.
Он также отметил, что остальные 160 млн гривен пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.
До этого Степанов говорил, что средняя стоимость одного ПЦР-теста в государственных лабораториях колеблется от 700 до 800 гривен. При этом в частных лабораториях она может достигать нескольких тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличат количество тестов на COVID-19.
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