Примусити працювати легені після їх штучної вентиляції завдання не просте

ШВЛ - без цих апаратів зараз просто неможливо уявити будь-яку розмову про боротьбу з коронавірусом. А от як вони працюють? Та чи справді такі ефективні, як про це кажуть?

Питання національної безпеки кожної країни.

Дональд Трамп, президент США:

Ми додатково отримаємо п'ять з половиною тисяч апаратів четвертого травня.

Їх перекуповують за великі гроші та просять у благодійників.

Апарати штучної вентиляції легень - як це працює?

Єлизавета Плечиста, лікар-анастезіолог:

Один шланг - це повітря, яке вдувається в пацієнта. А інший - як видих. Ми ставимо запуск і апарат починає вентиляцію. тобто робить вдих. пацієнт робить пасивний видих.

Ось він. Вільний апарат ШВЛ в одній із приватних лікарень Києва. Невеликий екран, дві трубки і балон із киснем. І зараз на ці штучні легені - справжнє полювання. Світові промислові гіганти - перепрофільовують виробництва, щоб почати виготовляти апарати ШВЛ.

Дональд Трамп, президент США:

Цим займаються провідні корпорації: "Форд", "Дженерал Моторз", "Дженерал Електрик" - це, справді, хороші компанії.

В Україні - теж. У МОЗ уже заявили, що готові за 100 мільйонів бюджетних гривень купити 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва у приватної фірми.

Зорієнтувалися і торговці. Не можуть виготовити - зате можуть привезти. Пів мільйона гривень - і апарат ваш.

Мы привозим под заказ. - А звідки ви їх везете? - с Китая. - А скільки треба чекати? Ну, где-то 14 рабочих дней.

Привозять апарати за передоплати 200 тисяч гривень. Та чи має сенс така покупка? І чи можна нею користуватися самостійно?

Про це - згодом. А поки що про те, чому ці апарати такі необхідні? І як допомагають долати коронавірус?

Віктор Токарев, завідувач відділенням інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні:

Якщо пацієнт задихається, не може самостійно дихати, то без штучної вентиляції він загине буквально за лічені хвилини, чи години.

І хоча у більшості людей коронавірусна хвороба минає доволі легко, у 14 відсотків випадків COVID-19 дає ускладнення - насамперед, на легені та бронхи. Починається пневмонія.

Вадим Какошкін, хворів на корона вірус:

У меня за время всей болезни практически не было кашля. Где-то на 4-5 день после того, как меня положили в больницу, у меня начало в груди болеть - в грудной клетке. Когда я поступал, врач сказала, что у меня на рентгене белые полосы. Вполне возможно, могла начинаться пневмония.

Чому вірус вражає саме легені? Річ у тім, що коронавірус - це респіраторне захворювання. Тож спочатку він потрапляє на слизові оболонки рота чи горла. Рухається до бронхів і опускається в легені. В орган, де відбувається газообмін. Крихітні мішечки - альвеоли - наповнюються киснем і виводять вуглекислий газ. А імунна система, атакуючи вірус, може завдати шкоди сама собі - і виділяти рідину, яка блокуватиме роботу альвеол.

То есть вот одно легкое, вот второе. Тоесть, это все нормальная ткань, без каких-то вопросов. А вот здесь мы видим, что уже нету здесь части, нету. Фактически, и здесь мы видим затемнение. Самая нормальная часть легкого это вот - кусочек маленький. - Цього замало? - Да! Этого очень мало.

Згодом людина не може дихати. Легені перестають скорочуватися і пошкоджуються. І якраз тоді потрібен апарат штучного дихання...

Насправді, апарат штучної вентиляції не лікує легені. Він дає час, щоб організм міг сам подужати хворобу.

Хворого вводять у медикаментозний сон. У легені заводять трубку, до якої під'єднують балон із киснем. У деяких випадках потрібне хірургічне втручання - надріз трахеї. І підключити пацієнта до ШВЛ може лише медик.

Єлизавета Плечиста, лікар-анестезіолог:

Тобто, це не так просто. це не увімкнути у розетку і все зроблено. ні це не так а що для цього потрібно - медична освіта! Є режими і кожен режим підходить чи не підходить для пацієнта.

Тому купувати в інтернеті апарати штучної вентиляції легенів для особистого користування - нема сенсу. Хіба що, разом із лікарем.

Сучасні апарати ШВЛ - це заміна легень. Вони самостійно підбирають потрібну кількість кисню та регулюють тиск. Старі радянські пристрої теж придатні для допомоги хворим на COVID. Їх налаштовує медик.

ВікторТокарев, завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні:

Це ясно, що не штучний розум, але десь до того, як дихає патологічно пацієнт - він сам розраховує, скільки подати тої суміші, щоб хворому було добре.

Але пристрої ШВЛ - це не гарантія порятунку при коронавірусі. Виживає лише близько 10 відсотків хворих, підключених до апаратів.

ВікторТокарев, завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні:

Якщо ліки подіють, подіють захисні можливості організму і людина переборе ту пневмонію, то безперечно, що це дає можливості пролонгувати час для того, щоб організм міг перебороти тяжку недугу. На сьогоднішній день в нас виживають пацієнти, які були на штучній вентиляції по 57 днів і ми зняли і відновилося дихання і дало можливість людині далі відновлюватися і жити.

На Прикарпатті більшість пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ - померли. Із сорока - вижили сім. Одна із них - жителька Івано-Франківська. На сьогодні жінка перша і єдина пацієнтка в місті, яка була інтубована і пішла на поправку.

Марія Бойко, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Це світова статистика. Бачите все те, що робиться в Італії, Іспанії всіх клали на ШВЛ і практично нікого не знімали з ШВЛ, на жаль.

Керівниця управління охорони здоров'я Івано-Франківська переконана: ефективність апаратів ШВЛ при коронавірусі - досі добре не вивчене.

Марія Бойко, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Через те, що в легенях відбуваються дуже специфічні зміни, які не характерні для інших захворювань. Тому ми власне стараємось максимально вести пацієнта без ШВЛ. Кисневі маски, тобто - що сам собі пацієнт може допомагати дихати.

Примусити працювати легені знову після їх штучної вентиляції теж завдання непросте. Лікарі кажуть: навіть після відключення апарат знову може знадобитися. А успіх і видужання залежить тільки від організму.