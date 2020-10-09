Вибори та коронавірус: в ЦВК заявили про небезпеку під час голосування [ Редактировать ]
У п’ятницю ввечері, 9 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" член ЦВК Юрій Мірошниченко розповів про те, чи становить коронавірус загрозу для проведення виборів, та чи існує варіант скасувати чи перенести їх.
Вибори - стрижневий інститут демократії. Джерело влади в Україні - народ. Реалізується ця влада через вибори. Обираємо ми і президента, і парламент, і органи місцевого самоврядування, а вони, в свою чергу, і виконавчу владу формують. Тому, відмовитись від виборів Україна не може і ніколи не відмовиться.
"Можуть іти дискусії навколо того, щоб відкласти ці вибори у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Провести в певному режимі. Але вибори мають відбутись. Що стосується небезпеки в процесі голосування - така небезпека, безперечно, є. Вона може бути локалізована тими злагодженими діями і ресурсами, які має зосередити держава", - додав Юрій Мірошниченко.
Нагадаємо, станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано новий антирекорд по захворюваності на коронавирус - кількість захворілих склала 5804 осіб.
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