В Николеве "Слуга народа" пытается снять с выборов "Оппозиционную платформу - За Жизнь" [ Редактировать ]
В Николаеве больше двух недель идет противостояние "Слуг народа" с оппозиционными партиями. Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу "МИР или ВОЙНА" на телеканале "Интер" заявил глава городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Ильюк.
Зе-команда пытается всяческими способами не допустить нашу команду "Оппозиционная платформа - За жизнь" к участию в выборах. Организатором этой травли является руководитель областной органазации "Слуги народа" и по совместителству руководитель монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия. При чем на каждом углу он кричит, что это делается по указанию президента.
Дело дошло до Николаевского окружного административного суда. "Слуга народа" подала иск с требованием отменить решение избирательной комиссии о регистрации кандидатов от "Оппозиционной платформы - за жизнь". Суд в иске отказал.
Партия "Слуга народа" в Николаеве подала в суд, с требованием снять с выборов "ОПЗЖ". Сделано это было по каким-то непонятным надуманным моментам, которые не имеют никаких законных оснований. Суд прошел, "Слуге народа" отказали. И теперь разрабатывается план, как дискредиторовать нашу партию. Будут подключены все силы, чтобы подать аппеляцию.
В "ОПЗЖ" опасаются, что провластная партия будет осуществлять давление на судей при рассмотрении этого дела.
Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Проголосовать не смогут жители оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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