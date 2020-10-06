Зеленский исключил проведение выборов на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться. Он объяснил почему. Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.
Он считает, что для проведения выборов должны быть наблюдатели и контроль над границей.
"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины", - заявил он.
Он настаивает, что границу Украины должна контролировать именно украинская власть.
"В одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом - передача нам контроля над границей", - отметил президент.
по теме
Кремль хочет вернуть Советский Союз - Зеленский
Он считает, что в любой момент может быть общественный взрыв
Зеленский недоволен минским форматом
При этом Украина продолжает работать в этом формате, чтобы был сохранен диалог
Жесткие карантинные меры сбили первую волну COVID-19 - Зеленский
По его словам, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая
Кравчук призвал Россию разблокировать переговоры ТКГ
Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах
Местные выборы 2020: что нужно знать избирателю
Голосование впервые пройдет в условиях эпидемии