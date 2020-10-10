Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли (фото) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования участком земли, размером около двух гектаров. Об этом мэра Одессы сообщил на своей Facebook-странице.
Решение о передаче участка монастырю было принято на сессии горсовета. По словам Труханова, ему предшествовала долгая и кропотливая работа.
Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении.
Передача участка была приурочена к визиту митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который высоко оценил поступок городского головы.
Мэр Одессы по-настоящему заботится вопросами православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в которой православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов - о них его постоянная забота.
Стоит отметить, что это не первый храм, которому передают землю нынешняя власть Одессы.
При содействии городской администрации за последние годы построено более десяти храмов в разных районах морской столицы Украины.
Ранее сообщалось, что Труханов решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова.
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