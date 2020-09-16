Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

Об этом он сообщил в начале 45-й сессии Одесского горсовета 16 сентября.

"Я подписал распоряжение про созыв общественных слушаний относительно вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий", - рассказал мэр.

После этого в зале раздались возмущенные голоса: оказывается, в мэрию проникли активисты-радикалы. "Никто не лишал голоса города-герой Одессу", - заявил им мэр.