В "ЛНР" отменили льготный проезд в общественном транспорте (документ) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Власти самопровозглашенной "ЛНР" отменили льготы на проезд населения в общественном транспорте. Соответствующее постановление приняла оккупационная администрация.
С 9 октября в оккупированных районах Луганской области отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для всех категорий льготников.
Право бесплатного проезда оставили лишь двум категориям (при наличии подтверждающих документов):
- пациентам, едущим на гемодиализ;
- людям, которые едут ложиться в больницу.
"Документ" за подписью "председателя правительства ЛНР" И. С. Козлова опубликовали в Twitter.
На местных форумах мнения пользователей разделились. Одни уверены, что оккупационная администрация в Луганске урезала социальные расходы. Другие считают, что таким образом хотят заставить сидеть дома пенсионеров - наиболее уязвимую для коронавируса часть населения.
Ранее сообщалось, что в России умерла жена бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
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