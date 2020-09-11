В России умерла супруга бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого - Лариса. Ее не стало в начале августа. В блоге "Колывано-бджолария LPR" в Twitter опубликовали выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей России.

"По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия индивидуального предпринимателя - в связи со смертью)", - говорится в сообщении.

Журналист Денис Казанский предположил, что смерть Плотницкой могла наступить неестественным образом. "Интересно, сама или помогли?" - написал он.

По некоторым данным, у Ларисы Николаевны был рак.

В сентябре 2016 года внезапно скончались родители Плотницкого - они отравились грибами в Воронеже. Спасти пенсионеров пытались даже в московской клинике, но тщетно. В Россию Плотницкие уехали из поселка городского типа Кельменцы Черновицкой области - из-за травли односельчан.

В этом же поселке на Буковине родился и Игорь Плотницкий, который с 1991 года жил в Луганске. Весной 2014 года он возглавил батальон "Заря", потом стал министром обороны "ЛНР", а позднее возглавил "республику".

В ноябре 2017 года Плотницкий сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья". Как один из подписантов Минских соглашений, он был назначен уполномоченным от "ЛНР" по их исполнению.

Ранее сообщалось, что Украина прекратила подачу воды в "ЛНР".