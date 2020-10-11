Карабахский конфликт: Папа Римский призвал соблюдать перемирие в Карабахе [ Редактировать ]
Папа Римский Франциск, в своей проповеди призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе сохранить "ненадежное и хрупкое" перемирие, также он приветствовал договоренность Армении и Азербайджана о прекращении огня. Об этом сообщает Vatican News.
Также, Франциск призвал помолиться за жертв боевых действий в Нагорном Карабахе.
Несмотря на то, что перемирие кажется очень хрупким, я призываю к его продолжению и выражаю свое сочувствие гибели людей, страданиям и разрушениям домов и мест поклонения
Папа Римский также призвал стороны конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без силы.
Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы
Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.
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