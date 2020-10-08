В Нагорном Карабахе разбомбили старинный собор (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в городе Шуши в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Telegram-канал РИА "Новости".
Святыня частично разрушена, одна из ракет угодила в купол церкви.
Настоятель храма и местные жители утверждают, что видели на месте беспилотник или самолет, который и нанес удар.
В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.
Азербайджанские военные в свою очередь заявили, что не причастны к разрушению храма в карабахском Шуши.
Азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения.
В сеть выложили видео последствий обстрела собора Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в городе Шуши.
Официальный Баку также сообщил о возобновлении обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении, есть убитые и раненые.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.
В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "враг несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
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