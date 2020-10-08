Азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в городе Шуши в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Telegram-канал РИА "Новости".

Святыня частично разрушена, одна из ракет угодила в купол церкви.

Настоятель храма и местные жители утверждают, что видели на месте беспилотник или самолет, который и нанес удар.

В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.





Азербайджанские военные в свою очередь заявили, что не причастны к разрушению храма в карабахском Шуши.

Азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения.

В сеть выложили видео последствий обстрела собора Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в городе Шуши.

Официальный Баку также сообщил о возобновлении обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении, есть убитые и раненые.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "враг несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.