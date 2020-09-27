Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе (видео) [ Редактировать ]
Папа Римский Франциск призвал Ереван и Баку решить конфликт в Нагорном Карабахе без применения силы. Об этом понтифик заявил в ходе традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
"Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы", - сказал Франциск обращаясь к верующим на площади Святого Петра.
Стоит отметить, что 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.
Ранее, власти Азербайжана ввели частичное военное положение в стране.
Читайте также, аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу.
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