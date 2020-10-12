Конфликт в Карабахе: Меркель обратилась к властям Азербайджана и Армении [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Азербайджан и Армению к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает DW.
Ситуацию она обсудила с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время телефонного разговора.
Меркель призвала возобновить переговоры минской группы относительно перемирия.
Боевые действия должны быть немедленно прекращены, а предметные переговоры в рамках Минской группы (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - ред.) возобновлены.
Канцлер Германии также приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое Арменией и Азербайджаном в Москве, и подчеркнула, что оно "должно соблюдаться всеми сторонами".
Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.
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