В Черкассах не согласны с решением о зонировании Источник: Pixabay

В понедельник, 12 октября, власти Черкасс отказываются вводить ограничения "оранжевой" зоны карантина. Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

В городских больницах на данный момент числятся 67 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, из которых 48 - жители Черкасс.

О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах.

Он добавил, что в городе пока не будут ограничивать работу предприятий и заведений.

Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить.

Бондаренко также отметил, что школы переводить на дистанционное обучение в городе не будут, по крайней мере до каникул.

Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся к открытию больших госпиталей, где будут лечить больных коронавирусом.