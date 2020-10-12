В Черкассах отказались усиливать карантин [ Редактировать ]
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В понедельник, 12 октября, власти Черкасс отказываются вводить ограничения "оранжевой" зоны карантина. Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
В городских больницах на данный момент числятся 67 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, из которых 48 - жители Черкасс.
О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах.
Он добавил, что в городе пока не будут ограничивать работу предприятий и заведений.
Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить.
Бондаренко также отметил, что школы переводить на дистанционное обучение в городе не будут, по крайней мере до каникул.
Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся к открытию больших госпиталей, где будут лечить больных коронавирусом.
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