Школьники чуть не задушили мужчину в трамвае (видео) [ Редактировать ]
Трамвай/ Фото: zik.ua
В понедельник, 12 октября, в Киеве школьники устроили драку в трамвае и чуть не задушили мужчину.
Об инциденте сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
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По словам очевидцев происшествия, подростки лет 13-15 выбили окно в трамвае.
Правонарушителей задержала полиция.
Ранее сообщалось, что в Киеве водители маршруток устроили драку посреди улицы.
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