В понедельник, 12 октября, в Киеве школьники устроили драку в трамвае и чуть не задушили мужчину.

Об инциденте сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

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По словам очевидцев происшествия, подростки лет 13-15 выбили окно в трамвае.

Правонарушителей задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве водители маршруток устроили драку посреди улицы.