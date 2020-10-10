Министр образования призвал распустить школьников по домам [ Редактировать ]
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Ужесточение карантина из-за стремительного распространения коронавируса в Украине начнется со школ.
Министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале обратился к местным властям с призывом как можно скорее перевести школьников на домашний режим обучения.
Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО.
Министр подчеркнул, что его обращение всего лишь рекомендация, но призвал к ней прислушаться.
Понимаю все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители. Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.
Напомним, что в Киеве школьники в уйдут на каникулы раньше срока - с 21 октября.
Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране школьные каникулы могут начаться уже 19 октября. Вторая учебная четверть начнется 26 октября.
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