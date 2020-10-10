Ужесточение карантина из-за стремительного распространения коронавируса в Украине начнется со школ.

Министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале обратился к местным властям с призывом как можно скорее перевести школьников на домашний режим обучения.

Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО.

Министр подчеркнул, что его обращение всего лишь рекомендация, но призвал к ней прислушаться.

Понимаю все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители. Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Напомним, что в Киеве школьники в уйдут на каникулы раньше срока - с 21 октября.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране школьные каникулы могут начаться уже 19 октября. Вторая учебная четверть начнется 26 октября.