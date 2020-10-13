Древние люди были очень похожими на современного человека Homo Sapiens. То есть, если бы вы встретили Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Neanderthalensis или любого другого из множества видов и родословных архаичных гоминидов, вы бы сразу узнали в них своего эволюционного кузена, сообщает Discover Magazine.

Грубо говоря, наши древние предки имели сходство с отражением, которое мы видим в зеркале каждое утро.

Тем не менее, между древними людьми и нами все же было несколько заметных различий. За исключением неандертальцев, у них черепа были меньше, чем у нас, продолговатой формы с широкими носами и большими ноздрями.

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У большинства древних людей челюсти были значительно более крепкими, чем у современных людей, что, вероятно, было отражением их жесткой и грубой диеты.

Большинство доисторических людей были немного ниже ростом, хотя считалось, что некоторые группы приближались к среднему человеческому росту, а то и выше. Встречались подвиды совсем крохотные, например, индонезийские хоббиты Homo Floresiensis – крошечные люди ростом около метра.

Homo Erectus / Фото: Getty Images

Но для многих видов и линий древнего человека у нас недостаточно ископаемого материала, чтобы адекватно восстановить их точный образ.

Общий вид Денисовского человека, например, составлен из остатков зубов, костей пальцев и половины нижней челюсти – этого недостаточно, чтобы реконструировать их точные черты лица.

Что касается других видов, таких как неандертальцы, у нас есть лучшее представление о том, как они выглядели, но они, безусловно, являются исключением.

Однако в ближайшем будущем обязательно появятся новые ископаемые находки, которые помогут составить более точный портрет наших доисторических родственников.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что человечество может не дожить до следующего столетия. Также ученые обеспокоены тем, что человечество стремительно тупеет – была названа причина.