Похожи на нас: составлен портрет доисторического человека (фото) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Древние люди были очень похожими на современного человека Homo Sapiens. То есть, если бы вы встретили Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Neanderthalensis или любого другого из множества видов и родословных архаичных гоминидов, вы бы сразу узнали в них своего эволюционного кузена, сообщает Discover Magazine.
Грубо говоря, наши древние предки имели сходство с отражением, которое мы видим в зеркале каждое утро.
Тем не менее, между древними людьми и нами все же было несколько заметных различий. За исключением неандертальцев, у них черепа были меньше, чем у нас, продолговатой формы с широкими носами и большими ноздрями.
У большинства древних людей челюсти были значительно более крепкими, чем у современных людей, что, вероятно, было отражением их жесткой и грубой диеты.
Большинство доисторических людей были немного ниже ростом, хотя считалось, что некоторые группы приближались к среднему человеческому росту, а то и выше. Встречались подвиды совсем крохотные, например, индонезийские хоббиты Homo Floresiensis – крошечные люди ростом около метра.
Homo Erectus / Фото: Getty Images
Но для многих видов и линий древнего человека у нас недостаточно ископаемого материала, чтобы адекватно восстановить их точный образ.
Общий вид Денисовского человека, например, составлен из остатков зубов, костей пальцев и половины нижней челюсти – этого недостаточно, чтобы реконструировать их точные черты лица.
Что касается других видов, таких как неандертальцы, у нас есть лучшее представление о том, как они выглядели, но они, безусловно, являются исключением.
Однако в ближайшем будущем обязательно появятся новые ископаемые находки, которые помогут составить более точный портрет наших доисторических родственников.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что человечество может не дожить до следующего столетия. Также ученые обеспокоены тем, что человечество стремительно тупеет – была названа причина.
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