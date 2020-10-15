Немецкие ВВС готовятся к ядерной войне [ Редактировать ]
Источник: DPA
ВВС Германии и ее партнеры по НАТО участвуют в тайных учениях "Стойкий полдень". Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на агентство DPA.
На учениях, проходящих на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн - Вестфалия, отрабатываются боевые действия на случай использования ядерного оружия. Там хранятся американские тактические ядерные ракеты типа B61.
В рамках маневров отрабатывается безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ, а также его транспортировка к истребителям. Тренировочные полеты немецкие истребители проводят без самих боезарядов.
Параллельно в другой части Германии проходят еще одни военные учения. На маневрах "Несгибаемый страж" в Бюхеле (земля Рейнланд-Пфальц) отрабатывается защита находящегося там аэродрома с помощью систем ПВО Patriot.
Ранее "Подробности" писали о том, сколько мировые державы потратили на гонку вооружений и создание ядерного оружия.
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