Ядерное вооружение: сколько мировые державы потратили на новые ракеты [ Редактировать ]
В 2019 году девять ядерных держав мира потратили на наращивание арсеналов рекордные $73 млрд. Расходы на производство ядерного оружия в мире выросли за прошлый год на 10%, или на $7,1 млрд. Об этом сообщает Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в своем ежегодном докладе.
При этом Соединенные Штаты потратили на модернизацию своего ядерного арсенала почти столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые.
Расходы девяти держав на ядерное оружие в 2019 году:
- США - $35,4 млрд;
- Китай - $10,4 млрд;
- Великобритания - $8,9 млрд;
- Россия - $8,5 млрд;
- Франция - $4,8 млрд;
- Индия - $2,3 млрд;
- Израиль - $1 млрд;
- Пакистан - $1 млрд;
- КНДР - $0,6 млрд.
Напомним, что США вышли из ядерного договора с Россией, однако президент Трамп заявил, что Вашингтон намерен заключить новую ядерную сделку с Москвой.
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