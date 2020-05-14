В 2019 году девять ядерных держав мира потратили на наращивание арсеналов рекордные $73 млрд. Расходы на производство ядерного оружия в мире выросли за прошлый год на 10%, или на $7,1 млрд. Об этом сообщает Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в своем ежегодном докладе.

При этом Соединенные Штаты потратили на модернизацию своего ядерного арсенала почти столько же, сколько остальные восемь стран вместе взятые.

Расходы девяти держав на ядерное оружие в 2019 году:

США - $35,4 млрд; Китай - $10,4 млрд; Великобритания - $8,9 млрд; Россия - $8,5 млрд; Франция - $4,8 млрд; Индия - $2,3 млрд; Израиль - $1 млрд; Пакистан - $1 млрд; КНДР - $0,6 млрд.

Напомним, что США вышли из ядерного договора с Россией, однако президент Трамп заявил, что Вашингтон намерен заключить новую ядерную сделку с Москвой.