Президент Киргизии объявил об отставке [ Редактировать ]
В четверг, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о сложении полномочий. Об этом сообщает его пресс-служба.
Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.
"Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам", - заявил Жээнбеков.
Он отметил, что уходит, потому что даже после назначения оппозиционера Жапарова премьером протесты не стихают. А он не хочет новой волны насилия.
Ранее мы писали о том, что в столице Киргизии начались массовые беспорядки.
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