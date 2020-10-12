В Киргизии повторно ввели режим ЧП [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы страны Бишкека, подписав соответствующий указ. Причиной стали протесты. Об этом сообщает сайт президента Киргизии.
Отмечается, что захваченное здание парламента было передано властям,
Чрезвычайное положение вводится с 20:00 по местному времени 12 октября до 07:00 19 октября. На территории Бишкека будет действовать комендатура, разрешено введение комендантского часа, особого режима въезда/выезда, запрещать людям покидать дома и т.д.
Кроме того, первый заместитель генпрокурора Нурлан Дарданов сообщил, что следственные группы осмотрели административное здание Жогорку Кенеша (парламент) и оно было передано в ведение власти.
Ранее мы писали о том, что в столице Киргизии начались массовые беспорядки.
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