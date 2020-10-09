В столице Киргизии начались массовые беспорядки (видео) [ Редактировать ]
Источник: AP
В столице Киргизии Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо снова начались массовые беспорядки. Об этом сообщает Telegram-канал "Спутник Кыргызстана".
Столкновения начались после того, как сторонники претендента на пост премьера Садыра Жапарова пришли со старой площади на площадь Ала-Тоо, где митингуют сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова.
Сторонники Садыра Жапарова пытались скандировать "Садыр!", но участники второго митинга начали скандировать "Кыргызстан!". Между митингующими началась потасовка. В ход пошли бутылки и камни. Были слышны выстрелы и хлопки.
Сторонники Атамбаева и Бабанова отошли в сторону "Белого дома". Центральную площадь заняли сторонники Садыра Жапарова.
К месту конфликта приехали медики-волонтеры, которые сообщили, что информации о пострадавших не поступало.
Во время волнений из толпы стреляли в автомобиль экс-президента Алмазбека Атамбаева. В сеть попало видео покушения на бывшего главу республики.
Напомним, что президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку. Сегодня он ввел в Бишкеке чрезвычайное положение и приказал ввести войска.
Местные телеканалы ведут трансляцию из центра Бишкека.
Ранее сообщалось, что из Киргизии не выпускают топ-чиновников, страну отключили от международных платежных систем.
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