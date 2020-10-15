Війна у Нагірному Карабаху: школа в Азербайджані потрапила під обстріл [ Редактировать ]
В Азербайджані під обстріл потрапила школа. Поранені семеро людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі країни і звинуватили у атаці вірменських армійців. За даними відомства, артилерійський снаряд розірвався у дворі сільської школи на території Тер-терського району. Також під обстріл потрапив автомобіль Азербайджанської телекомпанії.
Одного журналіста шпиталізували. У той же час, в Карабасі заявили про обстріл азербайджанською стороною госпіталю, в якому проходили лікування і цивільні особи. Нагадаю, 10 жовтня сторони домовились про перемир'я, але тривало воно не більше п'яти хвилин.
по теме
5 хвилин тиші: Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні перемир'я
Бойові дії в Нагірному Карабаху тривають вже два тижні. Нинішнє протистояння - найгірше за останні більш як 30 років. З обох боків вже загинули понад 300 людей, тисячі були змушені залишити свої домівки
Вірменія та Азербайджан узгоджують умови перемир'я
Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану приїхали на переговори до Москви - це перший контакт воюючих сторін з моменту найбільшої ескалації за останні більш ніж 20 років
Азербайджан та Вірменія домовляються про припинення вогню у Нагірному Карабаху
За даними ООН, від початку загострення конфлікту загинули понад півсотні мирних жителів
У Нагірному Карабаху не вщухає військове протистояння
В ОБСЄ закликають до перемир'я, щоб вивезти тіла загиблих - які умови висувають Баку та Єреван?
Азербайджан завдав удару по ракетному комплексу на території Вірменії
Удар по перемир'ю. Азербайджан обстріляв територію Вірменії. Чи перейдуть Баку і Єреван до повномасштабної війни?