В Азербайджані під обстріл потрапила школа. Поранені семеро людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі країни і звинуватили у атаці вірменських армійців. За даними відомства, артилерійський снаряд розірвався у дворі сільської школи на території Тер-терського району. Також під обстріл потрапив автомобіль Азербайджанської телекомпанії.

Одного журналіста шпиталізували. У той же час, в Карабасі заявили про обстріл азербайджанською стороною госпіталю, в якому проходили лікування і цивільні особи. Нагадаю, 10 жовтня сторони домовились про перемир'я, але тривало воно не більше п'яти хвилин.