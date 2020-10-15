Новий світовий коронавірусний антирекорд. Підтвердили понад 381 тисячу нових випадків COVID-19 - це найбільша кількість заражень за добу за час пандемії. Лідерами антирейтингу стали Індія, США та Бразилія. Також різко зросло число хворих в Іспанії, Чехії, Франції і Великій Британії.

Як борються з коронавірусом у цих країнах - далі в нашому огляді.

Антирекорд у Чехії. У країні за останню добу кількість нових хворих на COVID-19 зросла майже вдвічі - понад 8 тисяч інфікованих. Від учора влада запровадила нові обмеження. Навчальні заклади, крім дитсадків, пішли на дистанційне навчання. Щонайменше до другого листопада зачинили ресторани. Скасували спортивні змагання та культурні заходи. Нині у Чехії заборонено вживати алкоголь у громадських місцях, а збиратися можна не більше шести людей.

У Німеччині теж посилюють протиепідемічні заходи. У країні вперше з квітня за добу зафіксовано понад п'ять тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Бари, ресторани та інші заклади громадського харчування зачинятимуть о 23:00. І не продаватимуть алкоголю. На приватних вечірках і зустрічах дозволено збиратися до десяти людей. Влада попередила, якщо такі заходи не зупинять активного поширення COVID-19, обмеження посилять.

Нові обмеження запроваджує і Франція. У Парижі та найбільших містах країни з 17 жовтня діятиме комендантська година - з 21:00 до 6 години ранку. Люди в цей час мають сидіти вдома, на порушників чекатиме штраф - 135 євро. Це якщо порушення перше, якщо ж ні, то штраф зросте до півтори тисячі євро. Комендантську годину поки що запровадили на 4 тижні. Напередодні, у Франції почав діяти режим санітарної надзвичайної ситуації.

Своїм шляхом протидії COVID-19 іде Грузія. Влада країни не планує масштабних обмежувальних заходів у рамках боротьби з коронавірусом. Запевняють, необхідно "навчитися співіснувати" з ним. Як заявив голова Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе, "єдиний спосіб боротьби з поширенням коронавірусу до появи вакцини це маска".