С 16 октября в Киеве начинается отопительный сезон. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение. Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная жилищно-коммунальная инспекция.

Городские власти приняли такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3 -5 градусов тепла.

На полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тыс. км к почти 12 тыс. домов - столице понадобится примерно неделя.

Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

Напомним, что 16 октября отопительный сезон начнется также во Львове.

Как сообщалось ранее, Кабмин решил, что тарифы на коммунальные услуги для населения будут устанавливать местные власти.