В дома киевлян дадут тепло: Кличко назвал дату [ Редактировать ]
Источник: КГГА
С 16 октября в Киеве начинается отопительный сезон. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение. Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная жилищно-коммунальная инспекция.
Городские власти приняли такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3 -5 градусов тепла.
На полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тыс. км к почти 12 тыс. домов - столице понадобится примерно неделя.
Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.
Напомним, что 16 октября отопительный сезон начнется также во Львове.
Как сообщалось ранее, Кабмин решил, что тарифы на коммунальные услуги для населения будут устанавливать местные власти.
по теме
Зберегти знижки на опалення: Віталій Кличко закликав депутатів терміново ухвалити соціальний законопроект
Цього опалювального сезону кияни ризикують платити за опалення більше - за словами мера Києва, все через бездіяльність Верховної Ради
У Київських лікарнях закінчуються ліжка для хворих на коронавірус
За минулу добу у столиці захворіли 567 людей - це найбільше від початку епідемії COVID-19
Кличко попросил помощи у Кабмина
В пятницу, 9 октября, мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление
У Бахмуті на економічному форумі депутати та підприємці обговорили проблеми вітчизняної економіки
Обговорити проблеми бізнесу та промисловості Донбасу, а ще знайти шляхи до миру - це головні теми форуму у Бахмуті
Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло привітав українців зі святом Покрови Святої Богородиці
Святкове Богослужіння на честь Покрови провели в основному храмі Києво-Печерської Лаври - очолив службу намісник Митрополит Павло