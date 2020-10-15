Во Львове начинается отопительный сезон [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Во Львове уже завершили подготовительные работы к началу отопительного сезона. Включить отопление планируют 16 октября. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
15 октября будет подписано распоряжение о подаче тепла в жилые дома.
По словам Садового, отопление могли включить раньше, однако местные жители были против из-за дополнительных расходов.
16 октября синоптики прогнозируют похолодание в западной части Украины, поэтому и начнут подавать тепло.
В школах и детсадах отопление включат в другой день, поскольку там запланированы осенние каникулы.
15 октября во Львове дали тепло в 8 бюджетных учреждений: оранжерею, два роддома и больницы.
Во Львове отопительный сезон для населения начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение трех суток держится ниже 8 градусов Цельсия.
Как сообщалось ранее, Кабмин решил, что тарифы на коммунальные услуги для населения будут устанавливать местные власти.
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