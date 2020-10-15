Армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над селами Ариш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли и Чирагуз.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинского района, село Дошулу Джабраильського района и Едише, Дудукчи, Едилли и Чирагуз Ходжавендского района", - сообщил азербайджанский президент.

Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.

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