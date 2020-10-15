В Нагорном Карабахе обстреляли госпиталь и уничтожили технику [ Редактировать ]
В ночь с 14 на 15 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Азербайджан заявил об уничтожении и выведении из строя большого количества армянской силы:
- два танка Т-72,
- один зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ",
- четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град",
- одну пушку-гаубицу Д-20,
- одну гаубицу Д-30,
- две пушки-гаубицы Д-1,
- несколько единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автомобильной техники.
Азербайджанская сторона заявила, что у Армении была попытка наступления.
В то же время, в Карабахе заявили об обстреле азербайджанской стороной госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица.
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.
Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.
Читайте также, в Нагорном Карабахе разбомбили старинный собор, Азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в городе Шуши.
по теме
Баку взяло під контроль населені пункти у Карабасі
Про це в інтерв'ю одному турецькому телеканалу заявив президент Азербайджану - Ільхам Алієв. За його словами, місто Гадруд і його околиці перебувають під контролем азербайджанської армії
В Азербайджане и Армении заявили об обстрелах
В понедельник, 5 октября, Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обстрелах
В Армении назвали условие перемирия в Карабахе
В пятницу, 2 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба
В среду, 30 сентября, на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
В Армении могут признать независимость Нагорного Карабаха
В среду, 30 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление