В ночь с 14 на 15 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан заявил об уничтожении и выведении из строя большого количества армянской силы:

два танка Т-72,

один зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ",

четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град",

одну пушку-гаубицу Д-20,

одну гаубицу Д-30,

две пушки-гаубицы Д-1,

несколько единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автомобильной техники.

Азербайджанская сторона заявила, что у Армении была попытка наступления.

В то же время, в Карабахе заявили об обстреле азербайджанской стороной госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.

Напомним, ранее Азербайджан и Армения заключили перемирие, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.

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