Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе. Под обстрел попало кладбище, на котором проходила похоронная процессия. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В результате обстрела, по данным азербайджанской стороны, погибли 3 мирных жителя, еще 5 гражданских - получили серьезные ранения.

"Грубое нарушение Арменией режима прекращения огня из гуманитарных соображений лишний раз демонстрирует, что страна не заинтересована в политическом урегулировании конфликта и имеет целью продолжение своей агрессивной политики в отношении Азербайджана", - отметили в Баку.

В Азербайджане призвали Ереван уважать нормы и принципы международного права, прекратив подвергать опасности мирное население.

Ранее сообщалось, что Азербайджан взял под контроль еще ряд сел в Карабахе.